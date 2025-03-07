На Чорнобильській АЕС зупинили тління після атаки дрона — Міндовкілля

14 лютого російська атака дронів пошкодила арку нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. Після пожежі, що виникла, і тривалого тління оболонки ситуацію вдалося повністю ліквідувати лише 7 березня.

Про це повідомило Міндовкілля.

"14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною арку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки арки НБК продовжував тління", — зазначила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук

Радіаційна ситуація залишається стабільною і перебуває під постійним контролем. Наразі продовжуються моніторинг та чергування підрозділів ДСНС.

"Тепер наше завдання — провести якісний аналіз пошкодження арки НБК та відновити її функціонування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня росіяни атакували Одеську область.

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