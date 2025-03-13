Путин может согласиться на перемирие, чтобы спекулировать после 9 мая — нардеп

Президент России Владимир Путин может согласиться на временное прекращение огня, чтобы спекулировать на теме продления военного положения, которое истекает в Украине 9 мая.

Такое мнение высказала глава фракции "Голос" Александра Устинова в передаче на YouTube-канале Натальи Мосейчук.

Она напомнила, что Верховная Рада должна собраться до 9 мая, чтобы проголосовать продление военного положения и мобилизации.

“Какую я вижу угрозу — он [Путин] идет на частичное перемирие и говорит: зачем они продлевают военное положение, у нас ведь нет войны, мы не стреляем. Это они хотят просто дальше воевать, им это хорошо, они не хотят выборов, потому и держат это военное положение”, – предположила Александра Устинова.

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По ее словам, даже при согласии хозяина Кремля на перемирие, у него останется очень много вариантов, чтобы манипулировать и выкручиваться. В частности, она напомнила, что с 2014 года российская армия неоднократно нарушала перемирие, обвиняя в этом украинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ответ президента РФ Владимира Путина на предложение прекращения огня, которое поддержала Украина, предполагаемым и манипулятивным. По его мнению, фактически хозяин Кремля готовит отказ от перемирия.

Напомним, президент России Владимир Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы". Российский президент также заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.

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