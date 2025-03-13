Вражеские дроны атаковали Харьков: есть пострадавшие

Один человек получил телесные повреждения, еще семь получили острую реакцию на стресс.

В результате атаки российских дронов на Харьков вечером четверга, 13 марта, один человек получил ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова игр Терехов.

"Сейчас имеем информацию об одном пострадавшем в Основянском районе", — говорится в сообщении.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, врачи Областного центра экстренной медицинской помощи оказали помощь 7 людям, получившим острую реакцию на стресс. Среди них четверо детей, две женщины и мужчина.

Синегубов также сообщил подробную информацию о последствиях четырех ударов вражеских беспилотников по городу.

"Основянский район: в результате падения в землю на открытой территории повреждено остекление трех частных домов, пожара не было. В результате еще одного попадания в этом же районе возник пожар в нежилой постройке. Немышлянский район: падение обломков на открытой территории. Новобаварский район: попадание БпЛА в дерево, без пострадавших".

Напомним, ночью РФ ударила баллистикой и "Шахедами" по Украине. Силы ПВО уничтожили 74 дрона, а 38 – были локационно потеряны.

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