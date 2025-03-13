Россияне атакуют Харьков дронами: есть попадания в жилой дом

Мэр Харькова сообщил о двух взрывах, есть попадания.

Вечером четверга, 13 марта, россияне снова атаковали город Харьков ударными дронами. На момент публикации известно о трех мощных взрывах, информация о пострадавших не поступала. Атака дронов продолжается, горожан просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Находитесь в укрытиях! Над Харьковом фиксируют вражеские беспилотники", — говорится в сообщении.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что уже известно о трех ударах по городу.

"Пока есть три удара по городу, все — в Ново-Баварском районе", — уточнил Терехов.

По предварительным данным, попадание обломков беспилотника в жилой дом. Информация о последствиях проверяется. Профильные службы выехали на места попадания, сообщил Олег Синегубов.

По уточненной информации, удары пришлись по Основянскому, Немышлянскому и Ново-Баварскому районам.

В Новобаварском районе одно попадание на открытой территории, второе – возле частного дома, на месте удара возник пожар.

Напомним, ночью РФ ударила баллистикой и "Шахедами" по Украине. Силы ПВО уничтожили 74 дрона, а 38 – были локационно потеряны.

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