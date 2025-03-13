Ворожі дрони атакували Харків: є постраждалі

Одна людина дістала тілесні ушкодження, ще семеро отримали гостру реакцію на стрес.

Внаслідок атаки російських дронів на Харків ввечері четверга,13 березня, одна людина дістала поранення.

Про це повідомив мер Харкова ігор Терехов.

"Наразі маємо інформацію про одного постраждалого в Основʼянському районі", – йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, лікарі Обласного центру екстреної медичної допомоги надали допомогу 7 людям, які отримали гостру реакцію на стрес. Серед них четверо дітей, дві жінки та чоловік.

Синєгубов також повідомив детальну інформацію щодо наслідків чотирьох ударів ворожих безпілотників по місту.

"Основ'янський район: внаслідок падіння в землю на відкритій території пошкоджено скління трьох приватних будинків, пожежі не було. Внаслідок ще одного влучання в цьому ж районі виникла пожежа в нежитловій споруді. Немишлянський район: падіння уламків на відкритій території. Новобаварський район: влучання БпЛА в дерево, без постраждалих", – написав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила балістикою і "Шахедами" по Україні. Сили ППО знищили 74 дрони, а 38 було локаційно втрачено.

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