Дивовижний порятунок: жінка майже добу провела під завалами (відео)

Майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки провела жителька Костянтинівки.

У Костянтинівці на Донеччині після удару РФ жінка майже добу провела під завалами свого будинку, проте на щастя її вдалося врятувати.

Про це передають пресслужби ДСНС і МВС.

Учора ввечері росіяни вдарили по багатоповерхівках міста. Рятувальники та поліцейські безперервно розбирали завали зруйнованих будинків і надавали допомогу пораненим. Вже вночі наряд правоохоронців почув голоси з-під завалів одного із будинків. За кілька годин вдалося дістати чоловіка. Його передали медикам.

Пошуки жінки тривали довше. Жінка провела майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки після нищівних авіаударів окупантів по місту.

"Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи титанічних зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат – жінку вдалося дістати живою! Її одразу передали парамедикам й транспортували до лікарні", – йдеться в повідомленні.

За час робіт було розібрано 2,5 тонни будівельних конструкцій. За уточненою інформацією, загиблих внаслідок цього удару по місту немає. Відомо про 7 поранених.

У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами: її дивом врятували

Раніше ми писали, що у Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки.

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