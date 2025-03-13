Зустріч Віткоффа з Путіним відбудеться сьогодні ввечері – Ушаков

За його словами, зустріч запланована на вечір, проте деталей переговорів він не розкрив.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф сьогодні ввечері зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у закритому форматі.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, зустріч запланована на вечір, проте деталей переговорів він не розкрив.

Раніше про підготовку переговорів також заявив Олександр Лукашенко, зазначивши, що контакти між США та Росією очікуються "сьогодні-завтра". Проте жодних подробиць щодо формату або тем обговорення він не надав.