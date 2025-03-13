Встреча Уиткоффа с Путиным состоится сегодня вечером – Ушаков

По его словам, встреча запланирована на вечер, однако деталей переговоров он не раскрыл.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сегодня вечером встретится с российским президентом Владимиром Путиным в закрытом формате.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, встреча запланирована на вечер, однако деталей переговоров он не раскрыл.

Ранее о подготовке переговоров также заявил Александр Лукашенко, отметив, что контакты между США и Россией ожидаются сегодня-завтра. Однако никаких подробностей относительно формата или темы обсуждения он не предоставил.