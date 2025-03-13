США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB – Reuters

Повторное появление GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, поскольку эти боеприпасы хранятся на складах в Европе.

Соединенные Штаты готовы возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), модернизированных для противодействия российским системам РЭБ.

Об этом сообщает Reuters.

Боеприпасы поступят на фоне сообщений о том, что ракетные системы аналогичной дальности (ATACMS) в Украине исчерпаны.

Администрация президента Дональда Трампа согласилась возобновить военную помощь и обмен разведданными из Украины после того, как Киев заявил, что готов поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.

Управляемые бомбы были закуплены при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. США закупили новое вооружение и военную технику для Киева почти на 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

В последние недели 19 GLSDB были протестированы, чтобы оценить эффективность обновлений. Повторное появление GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, поскольку эти боеприпасы хранятся на складах в Европе. В последний раз украинцы применяли оружие несколько месяцев назад, рассказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа не продлила лицензию, позволяющую работать с подсанкционными банками РФ.

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