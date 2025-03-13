США готові відновити постачання Україні далекобійних бомб GLSDB – Reuters

Повторна поява GLSDB на полі бою може статися найближчими днями, оскільки ці боєприпаси вже зберігаються на складах у Європі.

Сполучені Штати готові відновити постачання в Україну далекобійних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), модернізованих для протидії російським системам РЕБ.

Про це повідомляє Reuters.

Боєприпаси надійдуть на тлі повідомлень про те, що ракетних систем аналогічної дальності (ATACMS) в Україні вичерпано.

Адміністрація президента Дональда Трампа погодилася відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що готовий підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.

Керовані бомби були закуплені за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. США закупили нове озброєння та військову техніку для Києва на майже 33,2 мільярда доларів безпосередньо у оборонних підрядників США та союзників.

За останні тижні 19 GLSDB були протестовані, щоб оцінити ефективність оновлень. Повторна поява GLSDB на полі бою може статися найближчими днями, оскільки ці боєприпаси вже зберігаються на складах у Європі. Востаннє українці застосовували зброю кілька місяців тому, розповів один із співрозмовників видання.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа не подовжила ліцензію, яка дозволяла працювати з підсанкційними банками РФ.

Читайте також:

На що здатні бомби GLSDB від США

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.