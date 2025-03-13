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Саратовскую область РФ атаковали неизвестные дроны

Саратовскую область РФ атаковали неизвестные дроны

Атака на РФ / Фото: ТСН.ua

Местные жители слышали серию взрывов.

В Саратовской области РФ снова неспокойно. Неизвестные дроны атакуют.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Неизвестные дроны посетили Саратовскую область

Неизвестные дроны посетили Саратовскую область

"Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России", – подчеркнул Коваленко.

Также там есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн. тонн нефти в год.

"Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, обеспечивающие военную технику", – отметили в ЦПД.

Также линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа, преимущественно поддерживая экспортные маршруты.

"Россия финансирует войну от доходов по экспорту ресурсов", – пишет Андрей Коваленко.

Ранее в Калужской области РФ в ночь на 13 марта работала ПВО из-за ударов с применением беспилотников. В результате воздушной атаки был пожар на территории промышленного предприятия, были повреждены башня связи и линия электроснабжения, а также ранен.

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