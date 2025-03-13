Саратовскую область РФ атаковали неизвестные дроны

В Саратовской области РФ снова неспокойно. Неизвестные дроны атакуют.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Неизвестные дроны посетили Саратовскую область

"Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России", – подчеркнул Коваленко.

Также там есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн. тонн нефти в год.

"Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, обеспечивающие военную технику", – отметили в ЦПД.

Также линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа, преимущественно поддерживая экспортные маршруты.

"Россия финансирует войну от доходов по экспорту ресурсов", – пишет Андрей Коваленко.

Ранее в Калужской области РФ в ночь на 13 марта работала ПВО из-за ударов с применением беспилотников. В результате воздушной атаки был пожар на территории промышленного предприятия, были повреждены башня связи и линия электроснабжения, а также ранен.

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