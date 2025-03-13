Новые соседи Земли: астрономы нашли четыре мини-планеты

Каждая из планет имеет массу примерно 20-30% от земной и совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за несколько дней.

Астрономы обнаружили четыре миниатюрные планеты, вращающиеся вокруг ближайшей к Земле звезды – звезды Барнарда.

Об этом сообщает Earth.com.

Звезда Барнарда уже давно является объектом пристального внимания астрономов, исследующих планеты вне Солнечной системы. Она расположена на расстоянии около шести световых лет от Земли и отличается быстрой видимой сменой положения на небе.

В течение многих лет ученые выдвигали гипотезы о возможном существовании планет в этой звездной системе, что могло бы пролить свет на механизмы формирования планетных систем. Похоже, теперь эти догадки получили доказательство. Последние астрономические наблюдения свидетельствуют о присутствии четырех небольших планет, вращающихся вокруг звезды Барнарда. Каждая из них имеет массу примерно 20-30% от земной и совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за несколько дней.

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Это открытие вызвало большой интерес, ведь оно демонстрирует значительный прогресс в обнаружении меньших и ранее недоступных для наблюдения экзопланет.

"Это действительно увлекательное открытие — звезда Барнарда — наш космический сосед, и в то же время мы знаем о ней так мало. Это прорыв в точности новых инструментов по сравнению с предыдущими поколениями", — сказал аспирант Чикагского университета и первый автор исследования Ритвик Басант.

Звезда Барнарда: основные факты

Звезду Барнарда впервые открыл в 1916 году астроном Е. Э. Барнард в обсерватории Йеркса. С тех пор ученые не перестают следить за ней.

Звезду даже прозвали "большим белым китом", поскольку много раз сообщалось о возможных открытиях планет возле нее, но впоследствии эти результаты оказывались ошибочными.

Ранее ученые полагались на менее чувствительные инструменты, которые иногда давали противоречивые сигналы. Это одна из причин, почему эта звезда стала легендарной среди охотников за экзопланетами, неоднократно считавшими доказательство существования планет, но в конце концов признававших результаты неубедительными.

Специалисты отмечают, что звезда Барнарда – ближайшая к нам звездная система, состоящая из одной звезды (после Солнца). Для сравнения, ближайшая звездная система в целом – Проксима Центавра – состоит из трех звезд, гравитационно взаимодействующих.

Эта разница важна, ведь наличие нескольких звезд затрудняет формирование планет. Поэтому изучение системы с одним красным карликом, как вот звезда Барнарда, может дать новую информацию об условиях возникновения планет.

Охота на планеты с помощью MAROON-X

Астрономы не могут непосредственно увидеть крошечные планеты, вращающиеся вблизи ярких звезд. Они измеряют едва заметное гравитационное колебание звезды, которое вызывают планеты.

Для этого использовался специальный инструмент MAROON-X, установленный на телескопе Gemini на Гавайях. Он способен улавливать самые слабые колебания света звезды. Именно таким образом были обнаружены три планеты у звезды Барнарда.

Четвертую планету удалось обнаружить после того, как исследователи соединили свои данные с предварительными наблюдениями, полученными с помощью другого инструмента – ESPRESSO в Чили.

"Мы наблюдали в разное время суток и в разные дни. Они в Чили, мы – на Гавайях. Наши команды не координировали свои действия вообще. Это дает нам большую уверенность в том, что полученные сигналы – реальные, а не просто артефакты данных", – рассказал Басант.

Планеты звезды Барнарда

Ученые предполагают, что новые открытые планеты являются небольшими каменистыми мирами, хотя их точный состав пока трудно определить. Из-за особого угла наблюдения с Земли эти планеты не проходят перед своей звездой, поэтому стандартные методы для обнаружения их состава (например, содержат ли они газ или твердые породы) не работают. Однако их орбиты слишком близки к звезде, чтобы на них могли быть комфортные условия для жизни.

Четыре мира звезды Барнарда являются одними из самых маленьких тел, подтвержденных с помощью методов измерения радиальной скорости.

Большинство открытых на сегодняшний день каменистых экзопланет обычно больше Земли, и их закономерности формирования кажутся похожими по всей галактике.

Астрономы хотят узнать, имеют ли планеты разнообразный химический состав, что могло бы подсказать, как они формируются.

Красные карлики, наиболее распространенные звезды во Вселенной, известны своей интенсивной магнитной активностью, которая может влиять на образование планет.

Почему планеты звезды Барнарда важны

Понимание этих процессов может помочь определить, какие звезды, скорее всего, имеют стабильные поверхности для потенциальной жизни. Хотя эти конкретные планеты, вероятно, слишком горячие для жизни, полученные знания помогут будущим миссиям искать подходящие для жизни миры.

С каждым усовершенствованным телескопом растет вероятность найти что-то поистине невероятное.

К слову, после двух лет исследований так называемой супер-земли – планеты K2-18b – ученые предполагают, что на ней может существовать жизнь.