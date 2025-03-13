Нові сусіди Землі: астрономи знайшли чотири мініпланети

Кожна з планет має масу приблизно 20-30% від земної та здійснює повний оберт навколо своєї зірки всього за кілька днів.

Астрономи знайшли чотири мініатюрні планети, що обертаються навколо найближчої до Землі зірки – зірки Барнарда.

Про це повідомляє Earth.com.

Зірка Барнарда вже давно є об’єктом пильної уваги астрономів, які досліджують планети за межами Сонячної системи. Вона розташована на відстані близько шести світлових років від Землі та відзначається своєю швидкою видимою зміною положення на небі.

Протягом років науковці висували гіпотези про можливе існування планет у цій зоряній системі, що могло б пролити світло на механізми формування планетних систем. Схоже, тепер ці припущення отримали підтвердження. Останні астрономічні спостереження свідчать про присутність чотирьох невеликих планет, які обертаються навколо зірки Барнарда. Кожна з них має масу приблизно 20-30% від земної та здійснює повний оберт навколо своєї зірки всього за кілька днів.

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Це відкриття викликало великий інтерес, адже воно демонструє значний прогрес у виявленні менших і раніше недоступних для спостереження екзопланет.

"Це справді захопливе відкриття – зірка Барнарда є нашим космічним сусідом, і водночас ми знаємо про неї так мало. Це прорив у точності нових інструментів порівняно з попередніми поколіннями", – сказав аспірант Чиказького університету та перший автор дослідження Рітвік Басант.

Зірка Барнарда: основні факти

Зірку Барнарда вперше відкрив 1916 року астроном Е. Е. Барнард в обсерваторії Єркса. Відтоді вчені не припиняють за нею стежити.

Зірку навіть прозвали "великим білим китом", оскільки багато разів повідомлялося про можливі відкриття планет біля неї, але згодом ці результати виявлялися помилковими.

Раніше вчені покладалися на менш чутливі інструменти, які іноді давали суперечливі сигнали. Це одна з причин, чому ця зірка стала легендарною серед мисливців за екзопланетами, які неодноразово вважали, що отримали доказ існування планет, але зрештою визнавали результати непереконливими.

Фахівці зазначають, що зірка Барнарда – це найближча до нас зоряна система, яка складається з однієї зірки (після Сонця). Для порівняння, найближча зоряна система загалом – Проксіма Центавра – складається з трьох зірок, що взаємодіють гравітаційно.

Ця різниця є важливою, адже наявність кількох зірок ускладнює формування планет. Тому вивчення системи з одним червоним карликом, як-от зірка Барнарда, може дати нову інформацію про умови виникнення планет.

Полювання на планети за допомогою MAROON-X

Астрономи не можуть безпосередньо побачити крихітні планети, які обертаються поблизу яскравих зірок. Натомість вони вимірюють ледь помітне гравітаційне коливання зірки, яке викликають планети.

Для цього використовувався спеціальний інструмент MAROON-X, встановлений на телескопі Gemini на Гаваях. Він здатний вловлювати найслабші коливання світла зірки. Саме таким чином було виявлено три планети біля зірки Барнарда.

Четверту планету вдалося виявити після того, як дослідники поєднали свої дані з попередніми спостереженнями, отриманими за допомогою іншого інструменту – ESPRESSO в Чилі.

"Ми спостерігали в різний час доби та в різні дні. Вони в Чилі, ми – на Гаваях. Наші команди не координували свої дії взагалі. Це дає нам велику впевненість у тому, що отримані сигнали – реальні, а не просто артефакти даних", – розповів Басант.

Планети зірки Барнарда

Науковці припускають, що нововідкриті планети є невеликими кам'янистими світами, хоча їхній точний склад поки що важко визначити. Через особливий кут спостереження із Землі ці планети не проходять перед своєю зіркою, тому стандартні методи для виявлення їхнього складу (наприклад, чи містять вони газ або тверді породи) не працюють. Проте їхні орбіти надто близькі до зірки, щоб на них могли бути комфортні умови для життя.

Чотири світи зірки Барнарда є одними з найменших тіл, підтверджених за допомогою методів вимірювання радіальної швидкості.

Більшість відкритих на сьогодні кам'янистих екзопланет зазвичай більші за Землю, і їхні закономірності формування здаються схожими по всій галактиці.

Астрономи хочуть дізнатися, чи мають менші планети різноманітний хімічний склад, що могло б підказати, як вони формуються.

Червоні карлики, які є найпоширенішими зірками у Всесвіті, відомі своєю інтенсивною магнітною активністю, яка може впливати на утворення планет.

Чому планети зірки Барнарда важливі

Розуміння цих процесів може допомогти визначити, які зірки найімовірніше мають стабільні поверхні для потенційного життя. Хоча ці конкретні планети, ймовірно, надто гарячі для життя, отримані знання допоможуть майбутнім місіям шукати придатні для життя світи.

З кожним вдосконаленим телескопом зростає ймовірність знайти щось справді неймовірне.

До слова, після двох років досліджень так званої супер-Землі – планети K2-18b – вчені припускають, що на ній може існувати життя.