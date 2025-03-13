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Саратовську область РФ атакували невідомі дрони

Саратовську область РФ атакували невідомі дрони

Атака на РФ / Фото: ТСН.ua

Місцеві мешканці чули серію вибухів.

У Саратовській області РФ знову неспокійно. Невідомі дрони атакують. Місцеві мешканці чули серію вибухів.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Невідомі дрони навідалися до Саратовської області

Невідомі дрони навідалися до Саратовської області

"Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії", – наголосив Коваленко.

Також там є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

"Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку", – зауважили у ЦПД.

Також лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.

"Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів", – пише Андрій Коваленко.

Раніше у Калузькій області РФ у ніч проти 13 березня працювала ППО через удари із застосуванням безпілотників. В результаті повітряної атаки була пожежа на території промислового підприємства, були пошкоджені вежа зв'язку та лінія електропостачання, а також є поранений.

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