Саратовську область РФ атакували невідомі дрони

У Саратовській області РФ знову неспокійно. Невідомі дрони атакують. Місцеві мешканці чули серію вибухів.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Невідомі дрони навідалися до Саратовської області

"Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії", – наголосив Коваленко.

Також там є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

"Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку", – зауважили у ЦПД.

Також лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.

"Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів", – пише Андрій Коваленко.

Раніше у Калузькій області РФ у ніч проти 13 березня працювала ППО через удари із застосуванням безпілотників. В результаті повітряної атаки була пожежа на території промислового підприємства, були пошкоджені вежа зв'язку та лінія електропостачання, а також є поранений.

Читайте також: