Втрати Росії станом на 15 березня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і особивий склад, і техніку.
За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1180 солдатів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 892840 (+1180) осіб
- танків ‒ 10315 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 21458 (+15)
- артилерійських систем – 24483 (+28)
- РСЗВ – 1315 (+1)
- засоби ППО ‒ 1103
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29233 (+97)
- крилаті ракети ‒ 3121
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102)
- спеціальна техніка ‒ 3777
Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.
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