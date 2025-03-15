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Втрати Росії станом на 15 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 15 березня: Генштаб оновив дані

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і особивий склад, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1180 солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 892840 (+1180) осіб 
  • танків ‒ 10315 (+2) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21458 (+15) 
  • артилерійських систем  – 24483 (+28) 
  • РСЗВ – 1315 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1103 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 29233 (+97)
  • крилаті ракети ‒ 3121 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102) 
  • спеціальна техніка ‒ 3777 

Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.

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