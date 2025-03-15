Втрати Росії станом на 15 березня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і особивий склад, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1180 солдатів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 892840 (+1180) осіб

танків ‒ 10315 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 21458 (+15)

артилерійських систем – 24483 (+28)

РСЗВ – 1315 (+1)

засоби ППО ‒ 1103

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29233 (+97)

крилаті ракети ‒ 3121

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102)

спеціальна техніка ‒ 3777

Раніше військовий повідомив: щоб підтримати "баланс" притоку і відтоку окупантів на фронті, українським захисникам необхідно зменшувати чисельність особового складу росіян на 30 тисяч за місяць.

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