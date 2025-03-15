Потери России на 15 марта: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют и личный состав, и технику.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 892 840 (+1180) человек
- танков ‒ 10315 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 21458 (+15)
- артиллерийских систем – 24483 (+28)
- РСЗО – 1315 (+1)
- средства ПВО ‒ 1103
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97)
- крылатые ракеты ‒ 3121
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 40571 (+102)
- специальная техника ‒ 3777
Ранее военный сообщил: чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.
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