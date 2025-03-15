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Потери России на 15 марта: Генштаб обновил данные

Потери России на 15 марта: Генштаб обновил данные

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и личный состав, и технику.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 892 840 (+1180) человек
  • танков ‒ 10315 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 21458 (+15)
  • артиллерийских систем – 24483 (+28)
  • РСЗО – 1315 (+1)
  • средства ПВО ‒ 1103
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97)
  • крылатые ракеты ‒ 3121
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40571 (+102)
  • специальная техника ‒ 3777

Ранее военный сообщил: чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.

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