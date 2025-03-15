Потери России на 15 марта: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют и личный состав, и технику.

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 892 840 (+1180) человек

танков ‒ 10315 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 21458 (+15)

артиллерийских систем – 24483 (+28)

РСЗО – 1315 (+1)

средства ПВО ‒ 1103

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 29233 (+97)

крылатые ракеты ‒ 3121

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 40571 (+102)

специальная техника ‒ 3777

Ранее военный сообщил: чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.

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