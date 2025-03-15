День ангела 15 березня: кого та як вітати з іменинами

15 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 березня

15 березня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Еммануїла, Михайла, Олександра, Олексія, Тимофія.

Денис — давньогрецьке походження, означає "присвячений Діонісу". В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає оптимістичним, жартівливим.

Еммануїл — давньоєврейське ім'я, перекладається як "з нами Бог". В дитинстві спокійний, чарівливий. В дорослому віці стає ціленаправленим, працьовитим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві справедливий, вихований. В дорослому віці стає врівноваженим, серйозним.

Олександр — давньогрецьке походження, означає "захисник". В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає душею компанії, дуже товариським.

Олексій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "помічник". В дитинстві заглиблений у себе. В дорослому віці стає інтровертом, відданим другом.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "почитає Бога". В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає надійним, вірним, впевненим у собі.

День ангела 15 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і допомагав у найважливіших моментах життя. Нехай цей день принесе тобі радість і благословення на весь рік!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель оберігав тебе від усіх негараздів і допомагав знаходити вірний шлях у будь-якій ситуації. Нехай твоє серце буде сповнене світла, тепла та гармонії!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі сили та впевненість, щоб кожен день був сповнений радості, тепла та любові. Бажаю здоров’я, удачі та миру в душі!

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З Днем ангела! Нехай ангел, що стоїть на твоєму боці, завжди охороняє тебе від бід і дарує благодать на кожному кроці. Бажаю, щоб твоє життя було наповнене лише світлом, любов’ю та гармонією!

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був тобі підтримкою і захистом у найскладніших моментах. Нехай твоє життя буде сповнене благополуччя, здоров’я і радості!

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