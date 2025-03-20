Действительно ли Украину накроет "грязное облако" – объяснили синоптики

В Украине может возникать локальное ухудшение качества воздуха в городах, но о "грязном облаке" речь не идет.

Информация о "грязном облаке", которое якобы накроет Украину, не соответствует действительности.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

"Укргидрометцентр" опроверг информацию о том, что на Украину надвигается облако грязного воздуха, о котором информировал сервис Ventusky.

Специалисты объяснили, что этот сервис использует устаревшие глобальные базы данных, некоторые из которых давно не обновлялись. Поэтому Ventusky может показывать выбросы от уже не работающих или разрушенных войной предприятий. Это не реальные данные, а только модельные расчеты.

"Напоминаем, что только Украинский гидрометеорологический центр уполномочен предоставлять официальные предупреждения об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях", – отмечается в сообщении.

Что касается прогноза погоды, то в ближайшие дни в Украине сохраняется антициклональная погода. Из-за слабого ветра и возможных температурных инверсий может возникать локальное ухудшение качества воздуха в городах. Однако это не имеет никакого отношения к "грязному облаку".

К слову, ранее компания IQAir опубликовала ежегодный отчет по качеству воздуха в мире. В соответствующий рейтинг попал и ряд украинских городов.