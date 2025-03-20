Когда в Украину вернется весеннее тепло: синоптики назвала дату

Потепление и присущее марту весеннее тепло придет в Украину уже в ближайшие дни. С четверга, 20 марта, погода будет улучшаться.

Об этом заявила синоптик Наталья Птуха в интервью для NV.

Уже с сегодняшнего дня, 20 марта, в регионах начнет распространяться высокое атмосферное давление. Придет антициклон, благодаря которому прекратится мокрый снег.

"С четверга постепенно и осадки будут прекращаться, будет меньше облачности и больше прояснений. В дальнейшем, 21-22 марта, в Украине ожидается погода без осадков", — рассказала синоптик.

Следующие две ночи в Украине будут от 2° тепла до 3° мороза. Днем воздух прогреется до 8-14° тепла. Впрочем, на востоке и северо-востоке показатели будут немного меньше +4-10°.

"Видим определенные контрасты: ночь такая еще свеженькая, небольшой мороз, а днем уже приятный плюс. Это как раз типичная мартовская погода и она будет сохраняться на выходных", — рассказала Птуха.

В Киеве от 20 марта также воцарится антициклон. Осадки прекратятся. В течение 21-22 марта температура воздуха ночью от +2 до -3°, а днем — до +13°. Следовательно, к концу недели потепление распространится по всей Украине.

Как сообщалось, синоптики Украинского гидрометеорологического центра сообщили, действительно ли Украину накроет "грязное облако". Что касается прогноза погоды, то в ближайшие дни в Украине сохраняется антициклональная погода.

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