Військовий різко висловився про проблеми в українській армії: які реформи потрібні

Він висловив свою думку про мобілізацію і підготовку солдатів в Україні.

Заступник командира батальйонно-тактичної групи 160-го навчального центру “Варвар” висловився, які реформи потрібні українській армії вже зараз.

За його словами в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA, найперша проблема – це якість підготовленого солдата.

“От ми знову ж вертаємось до наших навчальних центрів, до якісної підготовки солдат, які заходять на базову загальну військову підготовку. Мають дуже якісно їх тренувати. Інша системна проблема – з перекомандированими підрозділами, коли втрачається система. Коли багато підрозділів перекомандировується на тій чи іншій ділянці фронту, вони перекомандировуються до деяких бригад, працюють спільно, але втрачається вертикаль управління”, – каже військовий.

Сьогодні є концепція розвитку – це перехід на корпусну систему. На думку “Варвара”, він має повпливати на вертикаль управління.

“Коли в командира корпусу буде шість командирів бригаді він зможе їм ставити чіткі задачі, може регулювати відпочинок цих бригад, їхні ротаційні заходи, їхню підготовку і так далі. Тому що велика проблема в тому, що система управління розмивається. Це друга така реформа, яка вже на часі і над нею працюють”, – розповів “Варвар”.

Третя реформа, на його думку, потрібна для мобілізації.

“Для того, щоб когось готувати треба, щоб було, кого готувати. В “Армії+”, якщо не помиляюсь, по контракту 18-24 десять тисяч заявок. Умови контракту, які там надані, мотивують молодих хлопців ставати в стрій. Тому потрібно продумувати не лише для молодих хлопців таку мотивацію. Я так само поначав свій бойовий шлях в 25 років, і тоді не було таких плюшок, що ти їдеш воювати, і тобі за рік впаде мільйон. А багато хлопців прийшло 24 лютого в 18 років, в 19 в 20 і так далі. А хтось з 2014-го року воює”, – каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “СОЛДАТУ НАТО ДАЛЕКО ДО ПРОСТОГО УКРАЇНСЬКОГО ПІХОТИНЦЯ”! Як закінчити війну?! Інтерв’ю з військовим

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