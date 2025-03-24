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Поблизу Одещини стався землетрус

Поблизу Одещини стався землетрус

Жителі Одеси та області відчули землетрус / Фото: Associated Press

Коливання землі відбулися на глибині 128,1 км.

Сьогодні, 24 березня, у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус. 

Про це повідомили у румунському Національному інституті досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

Глибина епіцентру становила 128,1 км, інтенсивність поштовхів досягла II рівня. 

Попри середню силу поштовхів, землетрус залишився у зоні інтенсивності II, тому значних руйнувань чи жертв не зафіксовано.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався землетрус ввечері 3 березня. Його зафіксували неподалік села Дземброня у Верховинському районі.

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