Поблизу Одещини стався землетрус

Коливання землі відбулися на глибині 128,1 км.
Сьогодні, 24 березня, у сейсмічній зоні Вранча, поблизу Одеської області, зафіксували землетрус.
Про це повідомили у румунському Національному інституті досліджень та розробок у галузі фізики Землі.
Глибина епіцентру становила 128,1 км, інтенсивність поштовхів досягла II рівня.
Попри середню силу поштовхів, землетрус залишився у зоні інтенсивності II, тому значних руйнувань чи жертв не зафіксовано.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався землетрус ввечері 3 березня. Його зафіксували неподалік села Дземброня у Верховинському районі.
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