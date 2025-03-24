Вблизи Одесчины произошло землетрясение

Сегодня, 24 марта, в сейсмической зоне Вранча, вблизи Одесской области, зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.

Глубина эпицентра составила 128,1 км, интенсивность толчков достигла II уровня.

Несмотря на среднюю силу толчков, землетрясение осталось в зоне интенсивности II, поэтому значительные разрушения или жертвы не зафиксированы.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение вечером 3 марта. Его зафиксировали недалеко от села Дземброня в Верховинском районе.

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