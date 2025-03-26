Британія звернулася до диктатора Путіна: деталі

Велика Британія закликала Москву не зволікаючи погодитися на безумовне припинення вогню з Україною. Заява Лондона була зроблена на тлі перемовин в Ер-Ріяді між Україною, Росією та США щодо перемир'я в Чорному морі та відмови від ударів по енергооб'єктах.

Про це йдеться у заяві британського Міністерства закордонних справ.

У дипломатичному відомстві наголошують, що перебувають у "тісному контакті з США та Україною після завершення переговорів в Ер-Ріяді".

"Президент Зеленський вже показав, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню. Ми сподіваємося, що президент Путін погодиться на це без подальших зволікань", – заявили там.

Також Лондон подякував Штатам за їхні зусилля та додали, що продовжують "тісно співпрацювати з міжнародними партнерами задля досягнення тривалого і міцного миру".

Як повідомлялося, в ISW знайшли суттєві суперечності в заявах Росії, України і США після переговорів у Саудівській Аравії. В Інституті вважають, що домовленості за підсумками переговорів в Ер-Ріяді незрозумілі й нечіткі.

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