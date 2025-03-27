Мощная магнитная буря 27 марта: как уберечься

В Украине не утихают магнитные бури. В четверг, 27 марта, солнечная активность будет красного уровня и будет соответствовать К-индексу.

Об этом стало известно из ресурса meteoagent.

Магнитная буря не опускается ниже красного уровня уже около двух недель. Активность Солнца очень высока и длительно соответствует К-индексам 5, 6 и 7. Чем выше этот индекс, тем сильнее буря, а также последствия и влияние на людей и технику.

Магнитная буря 27 марта. Фото: meteoagent.

Последствия геомагнитной активности могут ощутить метеозависимые люди, люди с заболеваниями нервной системы и страдающие хроническими заболеваниями. Воздействие геомагнитных возмущений можно ослабить. В частности, для этого нужно хорошо спать, не употреблять алкоголь, предпочесть питательную и полезную пищу.

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