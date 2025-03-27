ВСУ отбросили врага на Покровском направлении — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки украинские военные провели успешную атаку и отбросили врага в Котлино на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Сообщается, что враг продвинулся возле Екатериновки и в Тернах Харьковской области, а также в Днепроэнергии и Песчаном Донецкой области.
"Силы Обороны Украины отбросили противника в Котлино, враг продвинулся возле Екатериновки, в Тернах, Днепроэнергии и Песчаном", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.
Мы ранее информировали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.
Читайте также:
- Украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мирного соглашения – директор ЦРУ
- Силы обороны поразили командный пункт армии РФ у границы с Сумщиной
- Зеленский оценил текущую ситуацию на фронте: "Это новые дистанции испытания"
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.