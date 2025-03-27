ВСУ отбросили врага на Покровском направлении — DeepState

За прошедшие сутки украинские военные провели успешную атаку и отбросили врага в Котлино на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Сообщается, что враг продвинулся возле Екатериновки и в Тернах Харьковской области, а также в Днепроэнергии и Песчаном Донецкой области.

"Силы Обороны Украины отбросили противника в Котлино, враг продвинулся возле Екатериновки, в Тернах, Днепроэнергии и Песчаном", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Белгородской области.

Мы ранее информировали, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои на всех участках.

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