ЗСУ відкинули ворога на Покровському напрямку - DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби українські військові провели успішну атаку і відкинули ворога у Котлиному, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
Повідомляється, що ворог просунувся біля Катеринівки та у Тернах на Харківщині, а також в Дніпроенергії та Піщаному на Донеччині.
"Сили Оборони України відкинули противника у Котлиному, ворог просунувся біля Катеринівки, у Тернах, Дніпроенергії та Піщаному", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області.
Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.
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