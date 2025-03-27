ЗСУ відкинули ворога на Покровському напрямку - DeepState

Протягом минулої доби українські військові провели успішну атаку і відкинули ворога у Котлиному, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Повідомляється, що ворог просунувся біля Катеринівки та у Тернах на Харківщині, а також в Дніпроенергії та Піщаному на Донеччині.

"Сили Оборони України відкинули противника у Котлиному, ворог просунувся біля Катеринівки, у Тернах, Дніпроенергії та Піщаному", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися в Бєлгородській області.

Ми раніше інформували, що на Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках.

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