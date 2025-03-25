Українці битимуться голими руками, якщо їх не влаштують умови мирної угоди – директор ЦРУ

Українці битимуться голими руками, якщо буде потрібно, заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Про це він сказав у відповідь на запитання сенатора-республіканця Джеррі Морана під час важливих слухань у Сенаті США щодо глобальних загроз національним інтересам Америки, передає C-SPAN 3.

Реткліфф заявив про здатність ЗСУ тримати удар російських агресорів.

"Я гадаю, переговори, які тривають, чітко відображають, що президент Трамп прагне припинення війни на умовах, які припинять війну назавжди. З точки зору розвідувального співтовариства і, зокрема, стосовно ЦРУ, ми вжили заходів, щоб підтримати цю мету президента щодо міцного миру... Що стосується українського супротиву, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Зрештою, я переконаний на основі моїх спостережень, з точки зору розвідки, що вони воюватимуть голими руками, якщо не матимуть умов прийнятних для міцного миру", — заявив він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, чи скасують США санкції проти РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі.

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