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Українці битимуться голими руками, якщо їх не влаштують умови мирної угоди – директор ЦРУ

Українці битимуться голими руками, якщо їх не влаштують умови мирної угоди – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф / Фото: Associated Press

Із посиланням на розвіддані та власну думку, Реткліфф зробив заяву про здатність ЗСУ тримати удар.

Українці битимуться голими руками, якщо буде потрібно, заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Про це він сказав у відповідь на запитання сенатора-республіканця Джеррі Морана під час важливих слухань у Сенаті США щодо глобальних загроз національним інтересам Америки, передає C-SPAN 3.

Реткліфф заявив про здатність ЗСУ тримати удар російських агресорів.

"Я гадаю, переговори, які тривають, чітко відображають, що президент Трамп прагне припинення війни на умовах, які припинять війну назавжди. З точки зору розвідувального співтовариства і, зокрема, стосовно ЦРУ, ми вжили заходів, щоб підтримати цю мету президента щодо міцного миру... Що стосується українського супротиву, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Зрештою, я переконаний на основі моїх спостережень, з точки зору розвідки, що вони воюватимуть голими руками, якщо не матимуть умов прийнятних для міцного миру", — заявив він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, чи скасують США санкції проти РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 10 ХВИЛИН ТОМУ! Зеленський РОЗКРИВ деталі ПЕРЕМИР'Я з РФ, яке можливе ВЖЕ СЬОГОДНІ

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