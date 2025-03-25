Украинцы будут биться голыми руками, если их не устроят условия мирного соглашения – директор ЦРУ

Украинцы будут биться голыми руками, если потребуется, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Об этом он сказал в ответ на вопросы сенатора-республиканца Джерри Морана во время важных слушаний в Сенате США по поводу глобальных угроз национальным интересам Америки, передает C-SPAN 3.

Ретклифф заявил о способности ВСУ держать удар российских агрессоров.

"Я думаю, продолжающиеся переговоры четко отражают, что президент Трамп стремится прекратить войну на условиях, которые прекратят войну навсегда. С точки зрения разведывательного сообщества и, в частности, относительно ЦРУ, мы приняли меры, чтобы поддержать эту цель президента относительно крепкого мира... Что касается украинского сопротивления, то я украинский народ и армию недооценивают уже несколько лет. В конце концов, я убежден на основе моих наблюдений, с точки зрения разведки, что они будут воевать голыми руками, если не будет условий, приемлемых для крепкого мира", — заявил он.

Напомним, ранее речь шла о том, отменят ли США санкции против РФ в обмен на перемирие в Черном море.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 10 МИНУТ ТОМУ! Зеленский Раскрыл детали ПЕРЕМИРЬЯ с РФ, которое возможно УЖЕ СЕГОДНЯ

Читайте также: