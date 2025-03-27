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Потужна магнітна буря 27 березня: як вберегтися

Потужна магнітна буря 27 березня: як вберегтися

Магнітна буря. / Фото: Associated Press

Вплив геомагнітних збурень можна послабити.

В Україні не вщухають магнітні бурі. У четвер, 27 березня, сонячна активність буде червоного рівня і відповідатиме К-індексу. 

Про це стало відомо з ресурсу meteoagent.

Магнітна буря не опускається нижче червоно рівня вже близько двох тижнів. Активність Сонця дуже висока і тривалий час відповідає К-індексам 5, 6 та 7. Чим вищий цей індекс, тим сильніша буря, а також наслідки та вплив на людей і техніку.

Магнітна буря 27 березня. Фото: meteoagent. / ©
Магнітна буря 27 березня. Фото: meteoagent.

Наслідки геомагнітної активності можуть відчути метеозалежні люди, люди із захворюваннями нервової системи та ті, хто страждає на хронічні захворювання. Вплив геомагнітних збурень можна послабити. Зокрема, для цього треба гарно спати, не вживати алкоголь, надати перевагу поживній та корисній їжі.

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