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Магнитная буря 30 марта: какая ее мощность
Солнечная активность ослабла.
в воскресенье, 30 марта, в Украине наконец-то немного ослабела магнитная буря . Она опустилась до желтого уровня и имеет К-индекс 4.
Об этом стало известно из информации на ресурсе meteoagent.
Заметим, что более двух недель специалисты фиксировали высокую солнечную активность. Она не опускалась ниже красного уровня и часто имела К-индекс 7, что соответствует мощной магнитной буре.
Хоть сегодня магнитная буря квалифицируется – как буря средней мощности, но она способна влиять на самочувствие людей. Особенно – метеозависим. Дело в том, что солнечные возмущения оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после ее завершения.