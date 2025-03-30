Магнитная буря 30 марта: какая ее мощность

Магнитная буря.

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в воскресенье, 30 марта, в Украине наконец-то немного ослабела магнитная буря . Она опустилась до желтого уровня и имеет К-индекс 4.

Об этом стало известно из информации на ресурсе meteoagent.

Заметим, что более двух недель специалисты фиксировали высокую солнечную активность. Она не опускалась ниже красного уровня и часто имела К-индекс 7, что соответствует мощной магнитной буре.

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Магнитная буря 30 марта. Фото meteoagent.

Хоть сегодня магнитная буря квалифицируется – как буря средней мощности, но она способна влиять на самочувствие людей. Особенно – метеозависим. Дело в том, что солнечные возмущения оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после ее завершения.