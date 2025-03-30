Астрологический прогноз на 30 марта

Рог изобилия - символ дня / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день четко делится на две половины: в первой нужно составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй, несмотря на воскресенье, можно постепенно — не торопясь — начинать действовать.

Символ дня: Рог изобилия.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя приступить к лечению.

Питание дня: можно «садиться» на диету, поститься и приступать к лечебному голоданию.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: хороший день для высадки рассады в грунт.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.

Табу дня: важно отказаться от раздражительности и агрессии.

Цитата дня: «Хороший человек — тот, кто способен платить другому добром» (Платон).

Читайте также: