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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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37
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1 хв

Україна перейшла на літній час

Повернення на зимовий відбудеться восени.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Переведення годинників

Переведення годинників / © pixabay.com

В ніч на 30 березня о 3:00 Україна перейшла на літній час.

Стрілки годинника були переведені на годину вперед, згідно з постановою Уряду "Про порядок обчислення часу на території України".

Кожного року Україна переходить на літній час в останню неділю березня, що цього року випало на 30 березня.

Що ж стосується повернення на зимовий час, то воно традиційно відбувається в останню неділю жовтня о 4:00 ранку.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче скасувати перехід на літній час.

Ми раніше інформували, що починаючи від 80-х років минулого століття, українці щороку двічі переводили стрілки годинників — на літній і зимовий час.

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