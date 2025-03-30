Переведення годинників / © pixabay.com

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В ніч на 30 березня о 3:00 Україна перейшла на літній час.

Стрілки годинника були переведені на годину вперед, згідно з постановою Уряду "Про порядок обчислення часу на території України".

Кожного року Україна переходить на літній час в останню неділю березня, що цього року випало на 30 березня.

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Що ж стосується повернення на зимовий час, то воно традиційно відбувається в останню неділю жовтня о 4:00 ранку.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче скасувати перехід на літній час.

Ми раніше інформували, що починаючи від 80-х років минулого століття, українці щороку двічі переводили стрілки годинників — на літній і зимовий час.