На Львівщині чоловік жорстоко побив дитину на території школи

Зловмисника затримано / © Freepik

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На території однієї зі шкіл Яворівського району 47-річний чоловік побив 13-річного школяра.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

«Зловмисник розпочав конфлікт із 13-річним хлопцем на території школи. Він завдав потерпілому кількох ударів руками по голові та в ділянку живота, спричинивши тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у хлопця струс головного мозку та забої», — йдеться у повідомленні відомтсва.

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Кримінальне провадження, розпочате за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання — штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий термін.

Нагадаємо, у Житомирі вітчим вдарив 7-річного пасинка ногою в обличчя.