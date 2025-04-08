Магнітна буря 8 квітня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © twitter.com

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Сьогодні, 8 квітня, фахівці фіксують не дуже високу активність Сонця. Магнітна буря жовтого рівня - К-індекс 4.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Зауважимо, що квітень почався з високої геомагнітної активності. Магнітні бурі були потужними, що відповідало червоному рівневі.

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Прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

Зауважимо, що К-індекс 4 (жовтий рівень) відповідає слабкій магнітній бурі. Втім, можливі незначні магнітні коливання. Вони можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються впливу метеозалежні люди.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.