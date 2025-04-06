Китай готовится к новой торговой войне после провала диалога с Трампом – WSJ

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. / © Associated Press

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Первые месяцы нового президентского срока Дональда Трампа Пекин пытался понять политику Белого дома по отношению к Китаю и наладить связи с Вашингтоном. Однако эти попытки не имели успеха. Несмотря на надежду на конструктивный диалог, новый раунд торгового давления со стороны США вызвал в Китае не сотрудничество, а разочарование и растущее напряжение.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Последний тарифный удар США стал сигналом Пекину: разговоров не будет. В ответ Китай ввел 34% пошлины на американские товары – на этот раз без исключений – и ограничил экспорт редкоземельных минералов, включил американские компании в черный список и инициировал антимонопольное расследование против DuPont. В соцсетях Трамп отреагировал агрессивно:

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"Китай сыграл неправильно, он запаниковал - это единственное, что они не могут себе позволить!"

В первые дни после инаугурации Трампа Пекин демонстрировал сдержанный оптимизм. Си Цзиньпин направил чиновника на церемонию как жест открытости к новому этапу отношений. В Китае надеялись, что диалог возможен из-за расширения закупок американской продукции и инвестиций.

Однако все попытки китайских чиновников выйти на контакт были проигнорированы. В частности, глава МИД Китая Ван I стремился встретиться с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем во время визита в США в феврале — но безрезультатно. Все попытки возобновить контакт, который Ван имел с предшественником Уолтца, Джейком Салливаном, оказались тщетными.

В Пекине исчезла относительная уверенность, которую китайская сторона демонстрировала во взаимодействии с администрацией Байдена. Сегодня Китай действует гораздо более осторожно — даже в ответ на два раунда пошлин от Трампа, составлявших 10% на широкий спектр китайских товаров.

Торговая война, которую Трамп начал в первый срок, лишь усугубила намерения Си Цзиньпина усилить устойчивость Китая к внешнему давлению. Но без диалога новая фаза противостояния превращается в опасную игру без правил.

После объявления дополнительных 34% таможенных пошлин, средний уровень импортных тарифов США на китайские товары вырос до рекордных 76%, что более чем в 20 раз превышает показатели 2018 года. Такой скачок эксперты называют сигналом о фактическом "стратегическом разрыве" с Китаем - термин, который активно употреблял бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Возможны ли переговоры в условиях столь мощного давления?", - задают вопрос в Пекине, подчеркивая, что отсутствие связи между сторонами лишь затрудняет поиск компромисса.

Источники, близкие к китайскому правительству, описывают шоковую реакцию в политических кругах Китая после последнего раунда повышения тарифов. Там признают: под давлением таких ограничений Пекин оказался в крайне сложной позиции и пока не имеет эффективной стратегии снижения напряжения или ослабления экономического давления со стороны США.

"Вашингтон диктует повестку дня, а Пекин вынужден реагировать", - подытожил Райан Хасс, экс-сотрудник Совета национальной безопасности США и нынешний директор Китайского центра в Институте Брукингса.

Несмотря на эскалацию, некоторые аналитики считают, что стратегия ожидания была выгодна для Китая. Ведь США одновременно давят пошлинами и на своих союзников — ЕС, Японию и Канаду, что может стимулировать формирование более широкого антиповеденческого фронта, потенциально выгодного Пекину.

По словам осведомленных источников, одной из причин такой осторожной позиции является нежелание Си Цзиньпина выглядеть слабым или чрезмерно готовым к компромиссу. Парадокс ситуации в том, что Си и Трамп находятся в противостоянии между давлением и престижем. Как объясняет Крейг Синглтон из Фонда защиты демократий, "Трамп объединяет максимальное давление с непредсказуемыми дипломатическими инициативами, а Си - методично, осторожно и не спешит действовать".

Несмотря на заявление Трампа о возможной встрече с Си в скором будущем, китайская сторона уже дала понять: в ближайшее время визит главы КНР в США маловероятен.

Пекинский аналитический центр China Finance 40 Forum заявил в своем отчете, что последние действия Вашингтона стали неожиданностью как для рынков, так и правительств. По оценкам экспертов, новые тарифы могут сократить китайский экспорт в США более чем наполовину.

Ранее сообщалось, что Китай уже поднял пошлины на товар из США в ответ на действия Трампа.