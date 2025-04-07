Трамп знову тисне на Китай: США готують нові мита

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові 50% мит на китайські товари, якщо Пекін не скасує нещодавно оголошене збільшення тарифів на 34% до вже чинних обмежень.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Також Трамп попередив, що усі заплановані зустрічі з представниками Китаю можуть бути скасовані, якщо Пекін не перегляне своє рішення.

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"Якщо Китай до завтра, 8 квітня 2025 року, не скасовує збільшення на 34% над торговельними зловживаннями, що тривають, Сполучені Штати введуть додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%, починаючи з 9 квітня. Крім того, всі переговори з Китаєм з приводу зустрічей, які вони запитують, будуть припинені!", — заявив президент США.

Нагадаємо, Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу. Зокрема, він оприлюднив додаткові 34% митів на всі китайські товари, імпортовані до США, на додаток до 20% митів, запроваджених раніше.