Як захистити дерева від морозів: аграрій поділився секретом

Навесні дерева потрібно захищати / © 24tv.ua

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З настанням весняних заморозків українські садівники знову стикаються з ризиком втратити значну частину врожаю. Особливо вразливими залишаються молоді фруктові дерева, які важко переносять різкі перепади температури. Аграрій із Черкащини Андрій Ткаченко поділився перевіреними і водночас простими методами, які допомагають уберегти сад від морозів.

За словами фермера, головна умова успішного захисту дерев — не чекати останнього моменту, а завчасно підготуватися. «Профілактика — ключ до збереження дерев», — каже Ткаченко.

Укриття агроволокном — надійний і простий метод

Найефективнішим способом аграрій вважає укриття дерев агроволокном. Його перевага — простота у використанні та висока ефективність навіть при сильних морозах. Ткаченко зауважує, що навіть за вітряної погоди працювати з агроволокном не складно. Навпаки — вітер допомагає закинути полотно на дерево, якщо стати з потрібного боку.

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Фермер радить обрати агроволокно щільністю 50 г/м². Для молодих дерев віком від 3 до 8 років підходять полотна шириною 3,2 метра і довжиною до 2 метрів. На менші дерева їх можна розрізати навпіл, а для більших — використовувати повністю. Щоб уникнути поломки гілок чи бруньок, перед укриттям крону дерева варто стягнути мотузкою.

Для фіксації агроволокна Андрій використовує звичайні прищіпки або шпильки. Він наголошує: навіть якщо кілька бруньок пошкодяться при укритті — це незначна втрата. Значно гірше, якщо через тиждень заморозків знищиться весь потенційний врожай.

Під агроволокном такої щільності бруньки можуть витримувати морози до -7°C, що є достатнім для захисту в умовах типових весняних похолодань.

Садова замазка — для захисту зрізів і ран

Окрім укриття, аграрій радить не забувати про правильний догляд за деревами після обрізки. Для цього він багато років використовує власноруч приготовану садову замазку, яка, за його словами, жодного разу не підвела.

Готується суміш просто. Спершу у пластикове відро наливають пів літра води і поступово додають негашене вапно. Саме негашене — бо воно має кращі фунгіцидні властивості та створює еластичну консистенцію. Після початку реакції вапна (гасіння) важливо ретельно перемішувати і додавати воду, аби зберегти консистенцію густої сметани.

Після цього додають попередньо розведений у воді мідний купорос — приблизно 100 мл розчину. Він знезаражує поверхню дерева і знищує грибкові інфекції та шкідників. Завершальний інгредієнт — найдешевша фасадна фарба. Вона виконує роль прилипача, завдяки чому замазка тримається на деревині навіть після опадів.

Готову суміш можна використовувати не лише для обробки зрізів, а й як побілку — навесні та восени.

Навіть без значних фінансових вкладень можна ефективно захистити сад від весняних примх погоди. Головне — діяти завчасно, користуватися перевіреними методами і не нехтувати доглядом за деревами.