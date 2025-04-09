Сирський розкрив, скільки росіян воює проти України просто зараз

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія суттєво наростила кількість військ, залучених до війни проти України.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник від початку агресії збільшив своє угруповання вп’ятеро. Щомісяця вони збільшують на вісім-дев’ять тисяч, за рік це виходить 120–130 тисяч. 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, сьогодні — уже 623 тисячі", — розповів Сирський.

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За його словами, мотиваційною основою для російських контрактників є великі грошові виплати:

"Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20–40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисячі доларів. Тобто вони людей закидують грошима — і це головний стимул. Ми собі дозволити це не можемо", — пояснив головнокомандувач.

Сирський також наголосив на величезному мобілізаційному потенціалі Росії:

"Якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника — тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, — він становить близько 5 млн осіб. А мобілізаційний ресурс загалом — 20 млн. Уявіть їхній потенціал".

Раніше Сирський розповів, скільки солдатів потрібно мобілізувати Україні щомісяця, щоб протистояти РФ.