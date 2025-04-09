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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Сирський розкрив, скільки росіян воює проти України просто зараз

За його словами, мотиваційною основою для російських контрактників є великі грошові виплати.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія суттєво наростила кількість військ, залучених до війни проти України.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Противник від початку агресії збільшив своє угруповання вп’ятеро. Щомісяця вони збільшують на вісім-дев’ять тисяч, за рік це виходить 120–130 тисяч. 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, сьогодні — уже 623 тисячі", — розповів Сирський.

За його словами, мотиваційною основою для російських контрактників є великі грошові виплати:

"Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20–40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисячі доларів. Тобто вони людей закидують грошима — і це головний стимул. Ми собі дозволити це не можемо", — пояснив головнокомандувач.

Сирський також наголосив на величезному мобілізаційному потенціалі Росії:

"Якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника — тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, — він становить близько 5 млн осіб. А мобілізаційний ресурс загалом — 20 млн. Уявіть їхній потенціал".

Раніше Сирський розповів, скільки солдатів потрібно мобілізувати Україні щомісяця, щоб протистояти РФ.

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