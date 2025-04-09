Сырский раскрыл, сколько россиян воюет против Украины прямо сейчас

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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С начала полномасштабного вторжения Россия существенно нарастила количество войск, вовлеченных в войну против Украины.

Об этом в интервью LB.ua сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Противник с начала агрессии увеличил свою группировку в пять раз. Ежемесячно они увеличивают на восемь-девять тысяч, за год это получается 120-130 тысяч. 1 января 2025 года в России группировка войск, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывала 603 тысячи военных, сегодня — уже 623 тысячи", — рассказал Сырский.

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По его словам, мотивационной основой для российских контрактников являются крупные денежные выплаты:

"Представьте, если только за подписание контракта им платят 20–40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей забрасывают деньгами — и это главный стимул. Мы себе позволить такого не можем", — пояснил главнокомандующий.

Сырский также отметил огромный мобилизационный потенциал России:

"Если взять подготовленный мобилизационный ресурс противника — тех, кто проходил военную службу, военную подготовку — он составляет около 5 млн человек. А мобилизационный ресурс в общей сложности — 20 млн. Представьте их потенциал".

Ранее Сырский рассказал, сколько солдат нужно мобилизовать Украине ежемесячно, чтобы противостоять РФ.