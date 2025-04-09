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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Сырский раскрыл, сколько россиян воюет против Украины прямо сейчас

По его словам, мотивационной основой для российских контрактников являются большие денежные выплаты.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

С начала полномасштабного вторжения Россия существенно нарастила количество войск, вовлеченных в войну против Украины.

Об этом в интервью LB.ua сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Противник с начала агрессии увеличил свою группировку в пять раз. Ежемесячно они увеличивают на восемь-девять тысяч, за год это получается 120-130 тысяч. 1 января 2025 года в России группировка войск, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывала 603 тысячи военных, сегодня — уже 623 тысячи", — рассказал Сырский.

По его словам, мотивационной основой для российских контрактников являются крупные денежные выплаты:

"Представьте, если только за подписание контракта им платят 20–40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей забрасывают деньгами — и это главный стимул. Мы себе позволить такого не можем", — пояснил главнокомандующий.

Сырский также отметил огромный мобилизационный потенциал России:

"Если взять подготовленный мобилизационный ресурс противника — тех, кто проходил военную службу, военную подготовку — он составляет около 5 млн человек. А мобилизационный ресурс в общей сложности — 20 млн. Представьте их потенциал".

Ранее Сырский рассказал, сколько солдат нужно мобилизовать Украине ежемесячно, чтобы противостоять РФ.

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