Как защитить деревья от морозов: аграрий поделился секретом

Весной деревья нужно защищать / © 24tv.ua

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С наступлением весенних заморозков украинские садоводы снова сталкиваются с риском потерять значительную часть урожая. Особенно уязвимыми остаются молодые фруктовые деревья, которые тяжело переносят резкие перепады температуры. Аграрий из Черкасской области Андрей Ткаченко поделился проверенными и одновременно простыми методами, которые помогают уберечь сад от морозов.

По словам фермера, главное условие успешной защиты деревьев — не ждать последнего момента, а заранее подготовиться. «Профилактика — ключ к сохранению деревьев», — говорит Ткаченко.

Укрытие агроволокном — надежный и простой метод

Самым эффективным способом аграрий считает укрытие деревьев агроволокном. Его преимущество — простота в использовании и высокая эффективность даже при сильных морозах. Ткаченко отмечает, что даже в ветреную погоду работать с агроволокном не сложно. Напротив — ветер помогает закинуть полотно на дерево, если встать с нужной стороны.

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Фермер рекомендует выбрать агроволокно плотностью 50 г/м². Для молодых деревьев от 3 до 8 лет подходят полотна шириной 3,2 метра и длиной до 2 метров. На меньшие деревья их можно разрезать пополам, а для более крупных — использовать полностью. Чтобы избежать поломки веток или почек, перед укрытием кроны деревья следует стянуть веревкой.

Для фиксации агроволокна Андрей использует обычные прищепки или заколки. Он отмечает: даже если несколько почек повредятся при укрытии — это незначительная потеря. Гораздо хуже, если через неделю заморозков уничтожится весь потенциальный урожай.

Под агроволокном такой плотности почки могут выдерживать морозы до -7°C, что достаточно для защиты в условиях типичных весенних похолоданий.

Садовая замазка — для защиты срезов и ран

Кроме укрытия, аграрий советует не забывать о правильном уходе за деревьями после обрезки. Для этого он много лет использует собственноручно приготовленную садовую замазку, которая, по его словам, ни разу не подвела.

Готовится смесь просто. Сначала в пластиковое ведро наливают пол литра воды и постепенно добавляют негашеную известь. Самое негашеное — потому что оно обладает лучшими фунгицидными свойствами и создает эластичную консистенцию. После начала реакции извести (тушения) важно тщательно перемешивать и добавлять воду, чтобы сохранить консистенцию густой сметаны.

После этого добавляют предварительно разбавленный в воде медный купорос — примерно 100 мл раствора. Он обеззараживает поверхность дерева и уничтожает грибковые инфекции и вредителей. Завершающий ингредиент — самая дешевая фасадная краска. Она выполняет роль прилипача, благодаря чему шпатлевка держится на древесине даже после осадков.

Готовую смесь можно использовать не только для обработки срезов, но и в качестве побелки — весной и осенью.

Даже без значительных финансовых вложений можно эффективно оградить сад от весенних прихотей погоды. Главное — действовать раньше времени, пользоваться проверенными методами и не пренебрегать уходом за деревьями.