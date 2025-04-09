Ірині Білик 55 років: як відома українська співачка відсвяткувала ювілей

Ірина Білик відзначила ювілей

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Ірині Білик — 55 років. Ювілей артистка вшанувала трьома аншлаговими концертами в столичному Палаці «Україна» — під повітряні тривоги та з перенесенням одного концерту через жалобу за загиблими в Кривому Розі. Втім, на сьогоднішні реалії співачка не скаржиться. Щаслива, що змогла відсвяткувати разом зі своїми шанувальниками та подарувати їм гарний настрій.

Хто прийшов привітати співачку і які сюрпризи чекали на неї на сцені і в залі — у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Біля столичного Палацу «Україна» — черга з охочих потрапити на концерт Ірини. Привітати улюблену співачку з днем народження з’їхались шанувальники зі всієї України.

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Свій ювілей Ірина Білик святкує трьома сольними концертами на найбільшій сцені країни.

Майже всі пісні на концерті — авторства Білик. Що співати, обирала сама. Розповідає, хотіла створити затишну атмосферу камерного концерту. Нічого зайвого. Живі інструменти, найкращі музиканти і обов’язково два роялі. Каже сумувала за глядачами і хотіла у свій день народження подарувати їм особливий виступ.

«Я навмисно дуже давно не давала концертів в Україні, тому що для того, щоб зробити концерт — це треба подумати, це треба знати, про що ти хочеш сказати. Я просто хотіла людям дати себе якнайкращу — зараз такі енергії. Тому що коли я сумна або мені погано, думаю, не треба робити концерт. А зараз я якраз в енергії», — каже Ірина Білик.

Ірина Білик і Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Всі три дні — у залі аншлаг. Усі квитки розкупили ще пів року тому. Серед гостей — зіркові друзі. Співак Меловін згадує, як мріяв отримати автограф співачки і малим біг за «Мерседесом» артистки в рідній Одесі після концерту. В ті часи пісні Білик вражали своїм новітнім звучанням, каже Мел. Її хіти актуальні й сьогодні, каже він. А ще зізнався — планує дует із зіркою.

Кар’єру співачка Ірина Білик розпочала понад 35 років тому. Від самого дитинства батьки виховували в Ірі любов до музики. Вже під час навчання у музичному училищі Глієра вона стала відомою. Вперше на всю країну Білик заявляє про себе на фестивалі «Червона рута» в Чернівцях 1989 року із піснею «Дивний сон».

Вже 1990 року у Білик виходить перший альбом «Кувала зозуля». Продюсером, а згодом і чоловіком співачки стає Юрій Нікітін. 1995 рік — перші аншлаги в Палаці «Україна». Ще за два роки — тур по 25 містах України. Альбом із хітами «Одинокая», «А я пливу» розлітається тиражем у мільйон примірників. Збірка «Любовь. Яд» стає платиновою. З початком російського повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Білик виконує пісні лише українською.

Поруч з артисткою на сцені — її музикант, а нині військовослужбовець Роман Солук. Заради концертів Білик його відпустили зі служби. Привітати співачку з днем народження прийшли й військові.

Для ветеранів Павла та Сергія цей концерт Білик не перший. Проте хлопці й досі перебувають під враженням.

Про те, що концерт відбувається під час війни, нагадує повітряна тривога. Понад три тисячі глядачів просять негайно пройти в укриття.

Хореографію до цього шоу мав робити її колишній танцівник та військовий Антон Смецький, який втратив на війні ногу. Влітку минулого року він загинув на фронті. На сцені Білик вітає його маленький син.

Режисерка Катерина Царик згадує, як бігала зі школи на концерти Ірини Білик. Каже, навіть не могла уявити, що за багато років буде режисеркою ювілейних концертів Білик.

Концерт артистки в день народження через жалобу за загиблими у Кривому Розі довелось перенести на наступний день. Його Білик розпочинає хвилиною мовчання.

Глядачі у залі не стримують емоцій. Плачуть, сміються і танцюють під пісні улюбленої співачки разом з нею. В кінці концерту артистка загадує найзаповітніше: «Я хочу забажати, як і всі ми, тільки одного бажання — миру і нашим діткам щастя, щастя на довгі роки».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ДЕНЬ новини 9 квітня. НАСЛІДКИ АТАК НА ДНІПРО і ХАРКІВ! ЖАЛОБА КРИВОГО РОГУ! ПРОСУВАННЯ ВОРОГА