Чи гріх економити на своїй дружині: що каже священник

Слово Боже каже: "Любіть свої дружин - як самого себе".

Економити чи не економити на своїй дружині - залежить від кожного чоловіка та укладу в родині. Втім, відповідь на це питання є у посланні Апостола Павла.

Про це розповів священник Олексій Філюк.

"Чоловіки, любіть своїх жінок - як Господь полюбив церкву і віддав себе за неї. Очистивши куполю водною і кров'ю своєю він очистив церкву. Так само чоловіки, якщо вони люблять свої дружин. Чоловіки повинні любити жінок своїх, як вони люблять тіла свої. Чоловік покидає батька-матір, прилучається до дружини своєї і двоє стають - як одне тіло. Це сім'я", - наголосив він.

За словами священника, запитання скупий чи не скупий чоловік - це запитання відносне. Адже "є різні дружини", наголосив Олексій Філюк.

"Це сім'я. Чоловік і дружина між собою мають розібратися. Я їм не буду суддею. Але слово Боже каже: "Любіть свої дружин - як самого себе". Якщо ви скупі для себе, то ви будете скупі і для своєї дружини. Але чоловік мав би дружину балувати. Хоч давати елементарне.

Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк розповів, чи можна прати у неділю. З його слів, церква закликає в цей день відпочити від важкої фізичної праці та присвятити себе Господу.

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