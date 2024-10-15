Грех ли экономить на своей жене: что говорит священник

Слово Божье говорит: "Любите свои жен – как самого себя".

Экономить или не экономить на своей жене – зависит от каждого мужа и уклада в семье. Впрочем, ответ на этот вопрос есть в послании Апостола Павла.

Об этом рассказал священник Алексей Филюк.

"Мужчины, любите своих женщин — как Господь возлюбил церковь и отдал себя за нее. Очистив купола водной и кровью своей он очистил церковь. Так же мужчины, если они любят своих жен. Мужчины должны любить женщин своих, как они любят тела свои .Муж покидает отца-мать, приобщается к жене своей и двое становятся — как одно тело", — подчеркнул он.

По словам священника, вопрос скупой или не скупой человек — это вопрос относительный. Ведь "есть разные жены", отметил Алексей Филюк.

"Это семья. Муж и жена между собой должны разобраться. Я им не буду судьей. Но слово Божие говорит: "Любите свои жен — как самого себя". Если вы скупы для себя, то вы будете скупы и для своей жены. Но муж должен был жену баловать.

Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказал, можно ли стирать в воскресенье. По его словам, церковь призывает в этот день отдохнуть от тяжелого труда и посвятить себя Господу.

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