"Что скажут люди?": священник дал совет, стоит ли об этом думать

Из поколения в поколение среди украинцев передается давно известная фраза "Что скажут люди?" Сейчас этот страх социального неодобрения – мнения окружения – очень актуален. Впрочем, человекоугодие – это, по сути, болезненная зависимость от мнения человека.

Что об этом выражении и реакции на него говорит священник Алексей Филюк.

"Горить надо Богу. А людям будете годить всю жизнь и все равно будет "а что люди скажут?". Люди, которые захотят, то и скажут. Тот был добр. Тот был плох. А ты так нормальна. скажет Бог. Был ли я догоден Богу?

Прежде всего, отмечает священнослужитель, не существует человека, который угодил бы каждому. Поэтому нужно думать о Боге, а также – как помочь ближнему своему. Вместе с тем, пояснил он, не стоит "лезть из шкуры, чтобы угодить всем и каждому".

Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказывал, почему нельзя носить на руке красную нить. Хотя в народе и считают, что такой аксессуар на руке помогает ее владельцу обрести счастливую судьбу.

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