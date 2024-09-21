"Що скажуть люди?": священик дав пораду, чи варто про це думати

З покоління в покоління серед українців передається давно відома фраза "Що скажуть люди?". Зараз оцей страх соціального несхвалення - думки оточення - дуже актуальний. Втім, людиноугоддя - це, по суті, хвороблива залежність від думки людини.

Що про цей вислів та реакцію на його каже священник Олексій Філюк.

"Годити треба Богові. А людям будете годити все життя і все одно буде "а шо люди скажуть?". Люди, що захочуть, те і скажуть. Той був добрий. Той був поганий. А ти така нормальна. Ви думайте, що найперше скаже Бог. Чи я був вгодний Богові? А люди як люди. Їм ще ніхто не догодив - навіть син Господній не вгодив. Розіп'яли Христа. Але добрішого за Ісуса не було", - висловився священник.

Перш за все, наголошує священнослужитель, не існує людини, яка вгодила б кожному. Тому треба думати про Бога, а також - як допомогти ближньому своєму. Разом з тим, пояснив він, не варто "лізти зі шкури, аби вгодити всім і кожному".

Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк розповідав, чому не можна носити на руці червону нитку. Хоч в народі і вважають, що такий аксесуар на руці допомагає її власникові знайти щасливу долю.

Читайте також: