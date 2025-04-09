Скільки громадян Китаю воює проти України: перші шокувальні подробиці

Полонений китайський військовий

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Українські спецслужби встановили особи громадян КНР, які служать в збройних силах РФ або проходять відбір на службу в лавах російської армії.

Про це представники спецслужб повідомили ТСН.ua.

Стали відомі імена китайців, взятих у полон

Зокрема, оприлюднено імена двох громадян Китаю, яких Сили оборони України взяли у полон. Це Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun) 1991 року народження та Чжанг Ренбо (Zhang Renbo) 1998 року народження.

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Загалом українським спецслужбам відомі дані понад 140 китайських громадян, які вже уклали контракт, пройшли підготовку та служать в збройних силах Росії переважно на рядових посадах: стрільці, штурмовики, водії, оператори FPV-дронів.

На військову службу їх відбирали переважно у Москві, а також у Санкт-Петербурзі, Ростові й Тамбові. Частина з них закінчила підготовку восени минулого року та відбула до військових частин. Щонайменше п’ятеро з них вже вважаються зниклими безвісті.

Також 13 китайців наразі проходять відбір до складу ВС РФ. Їхній вік коливається від 19 до 45 років.

Найманці — чи це політика Пекіну

Як заявив президент України Володимир Зеленський, наразі Україна намагається встановити мотивацію китайців брати участь у воєнних діях проти України: вони просто найманці чи це політика Пекіну.

«Поки що немає відповіді на це запитання. Будемо працювати над цим. Ми просто фіксуємо завдяки даним і деталям, які у нас є, що Китай на рівні офіційних представництв знав про відправлення Ми не кажемо, що хтось дає якусь команду, у нас немає такої інформації. Але ми фіксуємо, що вони про це знали. Ми фіксуємо, що це громадяни Китаю, вони воюють проти нас, застосовують зброю проти українців на території України. Їхня мотивація — гроші чи ні, політика тощо — мені поки невідома. Але буде відома», — сказав президент журналістам

Що відомо про непублічну реакцію США

Також він зазначає, що США «дуже сильно здивовані» участю китайців у війні і «вважають, що це неприпустимо».

«Такі сигнали вони нам передали. Міністр закордонних справ на зв’язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації», — повідомив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вперше взяли в полон військових з Китаю. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, військових КНР у підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє.

Реакція Китаю та РФ

У Пекіні заявили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною.

Зокрема речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що уряд Китаю завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройного конфлікту, уникати будь-якої форми участі у збройному конфлікті, і зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. «Такі претензії не мають підстав», — наголосив дипломат.

Зі свого боку у Кремлі ухилилися від коментарів щодо заяви президента Зеленського про взяття в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

«Я ніяк не можу прокоментувати цю інформацію», — заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на запитання щодо китайських полонених 9 квітня.