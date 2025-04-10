Когда в Украину вернется весна: синотики назвала дату

Белка. / © Pexels

Реклама

В Украине, по меньшей мере, до субботы, 12 апреля, содержится воздушная масса арктического происхождения.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "NV".

"Эта неделя у нас действительно холодная. Зато потом - долгожданное тепло. Начиная с субботы, 12 апреля, температура поползет вверх", - подчеркнула она.

Реклама

Следующая неделя будет лучше и теплее, обещает Птуха. Она прогнозирует поступление теплой воздушной массы.

"С 13 апреля будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, то есть минимальная вероятность каких-то осадков. Преобладает спокойная погода", - говорит эксперт.

По ее словам, есть основания ожидать классическую весеннюю погоду и на Пасху. Хотя для подробных прогнозов на праздник рано, отмечает синоптикиня, и особых синоптических сюрпризов быть не должно.

Напомним, ранее синоптики рассказали, потеплеет ли в Украине в Вербное воскресенье.

Дата публикации 17:06, 07.04.25 Количество просмотров 17 В Украине погодный коллапс: из-за заморозков могут выключать свет?!