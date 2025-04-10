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- Украина
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Когда в Украину вернется весна: синотики назвала дату
Следующая неделя будет лучше.
В Украине, по меньшей мере, до субботы, 12 апреля, содержится воздушная масса арктического происхождения.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "NV".
"Эта неделя у нас действительно холодная. Зато потом - долгожданное тепло. Начиная с субботы, 12 апреля, температура поползет вверх", - подчеркнула она.
Следующая неделя будет лучше и теплее, обещает Птуха. Она прогнозирует поступление теплой воздушной массы.
"С 13 апреля будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, то есть минимальная вероятность каких-то осадков. Преобладает спокойная погода", - говорит эксперт.
По ее словам, есть основания ожидать классическую весеннюю погоду и на Пасху. Хотя для подробных прогнозов на праздник рано, отмечает синоптикиня, и особых синоптических сюрпризов быть не должно.
Напомним, ранее синоптики рассказали, потеплеет ли в Украине в Вербное воскресенье.