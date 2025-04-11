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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Враг потерял много техники.
По состоянию на утро 11 апреля ВСУ уничтожили 930 210 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава – около 930 210 (+1210) человек,
танков ‒ 10580 (+1) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22048 (+15) ед,
артиллерийских систем – 25043 (+61) ед,
РСЗО – 1360 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 32200 (+122),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 43679 (+165) ед,
специальная техника – 3798 (+2).
Напомним, Воздушные силы уничтожили пункт управления оккупантов в Херсонской области. Предварительно ликвидировано от 2 до 30 оккупантов.