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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Враг потерял много техники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России в войне.

Потери России в войне перевалили за 930 тысяч. / © gettyimages.com

По состоянию на утро 11 апреля ВСУ уничтожили 930 210 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 930 210 (+1210) человек,

  • танков ‒ 10580 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22048 (+15) ед,

  • артиллерийских систем – 25043 (+61) ед,

  • РСЗО – 1360 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 32200 (+122),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 43679 (+165) ед,

  • специальная техника – 3798 (+2).

Напомним, Воздушные силы уничтожили пункт управления оккупантов в Херсонской области. Предварительно ликвидировано от 2 до 30 оккупантов.

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