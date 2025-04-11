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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Ворог втратив багато техніки.
Станом на ранок 11 квітня ЗСУ знищили 930 210 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу ‒ близько 930 210 (+1210) осіб,
танків ‒ 10580 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 22048 (+15) од,
артилерійських систем – 25043 (+61) од,
РСЗВ – 1360 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32200 (+122),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 43679 (+165) од,
спеціальна техніка ‒ 3798 (+2).
Нагадаємо, Повітряні сили знищили пункт управління окупантів на Херсонщині. Попередньо, ліквідовано від 2 до 30 окупантів.