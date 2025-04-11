Штрафи за продаж на ОЛХ: кого стосується і що входить до переліку

Штрафи за продаж на ОЛХ / © ТСН

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Якщо ви більше трьох разів на рік продаєте речі через Інтернет, наприклад, на OLX.ua, вами може зацікавитись податкова, бо ви — систематичний продавець. Про це заявила нардепка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Водночас, за словами нардепки Ніни Южаніної, маркетплейси передаватимуть податковій дані щодо продавців, які здійснили хоча б одну операцію від 1 гривні.

Що саме бачить податкова, хто має сплачувати податки, чим ризикують неоформлені продавці і чи дійсно за продаж в інтернеті вами може зацікавитись податкова — розповідає ТСН.ua.

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Що саме бачить податкова

Адвокатка Марина Бекало пояснює, що на сайті Державної податкової служби України з’явилася новина про те, що податкова отримала «нові інструменти» податкового контролю та ідентифікації продавців товарів, які здійснюють торговельну діяльність через мережу інтернет.

«Тобто, податківці будуть мати доступ до інформації щодо громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари — фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації — та ФОП, які отримують кошти на свої рахунки за продані товари, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО», — каже Марина Бекало.

Деталі такого інструменту не оголошуються.

Але, за словами адвокатки, можна припустити, що ДПС України буде отримувати такі відомості безпосередньо від інтернет торговельних платформ та кур’єрських служб доставки про осіб, які здійснюють продаж товарів з ознаками підприємницької діяльності.

Як це може виглядати

Наприклад, фізична особа систематично продає певну групу товарів через інтернет платформу — умовно через OLX.ua. Нові дитячі візочки та автокрісла різних брендів, моделей, вартості тощо.

«Очевидно, що така діяльність має ознаки підприємницької, а отже така платформа передасть інформацію в податкову, яка в свою чергу направить письмовий запит до такого продавця товарів про надання пояснень щодо його діяльності, проведе перевірку, можливо й контрольну закупку товару«, — пояснює Марина Бекало.

У разі виявлення фактів порушень, податківці складають акт перевірки та накладають відповідні штрафні санкції.

Чи дійсно продавати щось без реєстрації ФОП заборонено

Адвокатка зазначила, що будь-яка комерційна діяльність без реєстрації суб’єкта господарювання (ФОП) є протиправною, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 1700-3400 гривень.

А також фінансові санкції за порушення податкового законодавства — неподання чи несвоєчасне подання звітності — 340 гривень, та 10% від суми незадекларованого доходу (податкового зобов’язання).

«Але і податкове зобов’язання теж потрібно буде заплатити у вигляді 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору на весь отриманий дохід», — каже Марина Бекало.

ФОП, які здійснюють торговельну діяльність, зокрема через Інтернет та підпадають під обов’язок проведення розрахункових операцій через зареєстровані РРО/ПРРО, за продаж товару без фіскалізації — тобто, без проведення розрахункової операції через РРО/ПРРО — сплачують штраф у вигляді 100% від вартості проданого товару вперше, а також 150% від вартості проданих товарів, за кожне наступне порушення.

Чи штрафує податкова за продаж особистих речей

Нардепка Ніна Южаніна стверджує, шо маркетплейси в Україні передаватимуть податковій дані щодо продавців на OLX, Prom, і Rozetka, які здійснили хоча б одну операцію. Міністерство фінансів готує відповідний законопроєкт. За її словами, має передаватись інформація про усі без винятку операції та оподатковуватись усі кошти фізичної особи від 1 гривні.

Втім у податковій наголосили, що інформація про те, що ДПС нібито почала штрафувати продавців з OLX, Prom.ua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності.

Так, продаж особистих речей не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства.

«Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується реалізації особистих речей громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж», — зазначили в податковій.

Тобто за продаж вживаних речей, наприклад, дитячого взуття, одягу, іграшок податкова штрафувати не буде.

Водночас посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.

Раніше ми писали про те, що податкова береться за українців, які заробляють шалені суми на Only Fans.